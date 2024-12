EU-Inkompetenz und ‘Standing Ovations’ f. d. Kolonialherren – Zitat

“Europe is buying nearly 8 billion cubic feet a day (LNG from the USA) and Trump wants them to buy even more and this is where we have to give a standing ovation, because Trump has got Europe truly cornered: ‘If you want access to the US market, you got to buy our expensive gas supply’.” Sean Foo, U.S. Just Threatened Europe – Buy More Oil & LNG Or Get Punished!, YT

Mein “Senf” dazu:

Sean Foo analysiert geradezu perfekt, in welche Bredouille die EU nicht zuletzt wegen der himmelschreienden Inkompetenz seiner “leaders” geraten ist (bitte ganzes Video ansehen!)

Nur ist auch Foo “energieblind” und will nicht wahr haben, dass die USA ihre europäischen Vasallen höchstens noch ein paar Jahre “an den Eiern haben”

- so lang’ nämlich als die “Staaten” ihr Erdöl und Erdgas exportieren können und europäische Zahlungsmittel für US-amerikanisches “crude” und LNG akzeptiert werden.

Spätestens nach zwei, drei Jahren werden MAGA-Trump und seine Regierung den Teufel tun und den “kostbaren Saft” noch außer Landes lassen. Für Rechts-Popo und Radikal-Demokraten DJT sticht Wählergunst Exporteursinteressen allemal.