In der Gattung Politische Farçe stellen die Deutschen eine wirklich harte Konkurrenz für die Italiener dar (mit und ohne Draghi). Berlin hat jetzt bei Impf-Trudl angefragt, ob sie ev. kanadisches Erdgas haben könnten, das über eine noch ungebaute Pipeline in den Osten des Landes transportiert werden würde, um dort in einem noch nicht gebauten LNG-Terminal in Flüssiggas verwandelt zu werden. Impf-Trudl antwortete, er sehe den business case nicht ganz, weil die Deutschen künftig ja alles mit Windmühlen machen wollten. Jackson Hinkle erklärt (YT):

Wo sich dieser Blogger nicht so sicher ist ob der Kalifornier völlig richtig liegt, ist dessen Erwartung, die Deutschen müssten nur die Nordstream “aufdrehen” um wieder Energiesicherheit zu haben.

Ich habe bezüglich der Lieferfähigkeit der Russen ja bekanntlich meine Zweifel.

Doch selbst wenn mein Verdacht zutreffen sollte, muss das alles nicht “offen gespielt werden”.

Berlin hat schließlich alles in seiner Macht Stehende getan, um den Russen Argumente zu liefern, keinen Handel mit den Deutschen mehr zu treiben (wirtschaftliche Kriegführung, Waffenlieferungen etc.).