Klima: “Wissenschaftliche Kritik” eines Extremszenarios des IPCC

Im unten eingebundenen 40-Minuten-YT-Video klopft Gerd Ganteför, ein emeritierter Prof., das “8.5-Szenario” des Weltklimarats/IPCC ab, das dieser im jüngsten “Sachstandsbericht” veröffentlicht hat. Es ist dies eine Art Extremszenario, das von einer “atmosphärischen Sättigung” von 1.100 ppm CO2 (plus) in den Jahren 2100 ff. ausgeht, was medial wiederum zur Grundlage der berühmt-berüchtigten “Klimakatastrophentheorie” gemacht wird. Ganteför referiert jüngere wssenschaftliche papers, wo mehrheitlich gemeint wird, besagtes Szenario sei “übertrieben, aber nützlich” (eine Studie geht davon aus, dass alles noch viel schlimmer kommen werde und eine andere, dass es sich um ein “normatives Szenario” handle – also eines, in dem das Ergebnis der Simulation bereits fest stand). Dieser Blogger hat sich “SSP 8.5″ zugegebenermaßen bisher nicht angeschaut, weil er meint, dass bei weitem nicht genug Kohle, Öl und Gas abgebaut/gefördert werden können, um es wirklich werden zu lassen.