Längere “Sperre” d. Hormuz-Straße “nicht eingepreist” – Zitat des Tages

“Una limitación de la oferta de 15-20 millones de b/d de crudo y derivados, nos empujaría a una depresión económica nunca vista, si se prolonga el tiempo suficiente para causar una fuerte limitación del transporte mundial. Los mercados han ignorado hasta ahora, las consecuencias de un largo cierre y prefieren pensar que durará un mes como mucho. Si en algún momento, este horizonte cambia, veremos desplomes en todos los mercados y el comienzo de las fases que comenté en el post anterior.” Quark, Y ahora, ¿hacia donde vamos?, Substack-Post in “Rayo Negro” (nur für Registrierte), 14.3.2026