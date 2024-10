Schlimmer als VW: Stellantis in Q3 mit massiv weniger Absatz – Zitat

“Die Verkäufe des schwächelnden Autokonzerns Stellantis sind im abgelaufenen dritten Quartal deutlich eingebrochen. Weltweit seien voraussichtlich 1,15 Millionen Autos verkauft worden und damit rund ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam auf Basis vorläufiger Schätzungen mit.Vor allem im lukrativsten und wichtigsten Markt Nordamerika fielen die Verkäufe deutlich: Mit 299.000 Fahrzeugen wurde Stellantis (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo) hier 36 Prozent weniger los. In Europa betrug das Minus 17 Prozent auf 496.000 Autos.” Moneycab, Stellantis rechnet mit herbem Absatzeinbruch, 16.10.2024