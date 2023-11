Solares Minimum: Wenigstens ist die “Sonnen-Heizung” noch an

Die Astrophysikerin Valentina Zharkova – siehe z.B. hier – ein “schwarzes Schaf” in Zeiten des vermeintlich (rein) menschengemachten Klimawandels, geht auf der Datenbasis zweier (“kurzer”) Zyklen um etwa 2000 davon aus, dass die Erde in den kommenden drei Jahrzehnten ein Großes Solares Minimum erleben wird, das mit jenem des 17. Jahrhunderts (“Maunder-Minimum”) vergleichbar ist. Die gute Nachricht ist, dass die relativ große Zahl der Sonnenflecken zu Beginn des “SC 25″ Zs Theorie zu widersprechen scheint, die schlechte, dass die ebenfalls vorhergesagte Schwächung des Magnetfelds der Sonne erst am Anfang steht. Versuch einer Zwischenbilanz.

Vorbemerkung: Dieser Blogger geht in seinen Einträgen davon aus, dass a) in den nächsten Jahrzehnten die Verfügbarkeit fossiler Treibstoffe radikal schrumpfen wird und b) dass die sg. Energiewende bezüglich wesentlicher Parameter ein Flop wird. Insoferne wäre eine kosmisch bedingte, bevorstehende 30-jährige Kälteperiode eine ziemlich schlimme Nachricht, die sich, wenn Zharkovas Theorie stimmt, allerdings außerhalb jeglicher menschlicher “Mitigationsversuche” befindet.

Der aktuelle Sonnen-Zyklus 25 hat in seinen “Jugendjahren” mehr Sonnenflecken hervorgebracht als allgemein erwartet worden war und könnte 2024 diesen “Lauf fortsetzen”, wenn die “upgedatete” Vorhersage der NOAA stimmt,

Insofern könnte man salopp davon sprechen, dass die “Sonnen-Heizung” unseres Planeten aktuell noch eingeschaltet ist.

Es ist auch so, dass die (rekonstruierten?) Zahlen der Sonnenflecken des M-Minimums zunächst rasch fallen und dann Jahrzehnte lang nicht existent sind.

Für eine solche Situation scheint es derzeit keine Anhaltspunkte zu geben

- aber die Zahl der Sonnenflecken war auch in den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts noch beträchtlich.

Gravierender ist freilich die vom wissenschaftlichen Mainstream nicht akzeptierte Theorie Sarkovas, wonach – gemäß einer in Northumbria entwickelten “summary curve”

gegen Mitte der 2020er-Jahre das Magnetfeld der Sonne deutlich schwächer werde, was indirekt zu einem weiteren der gesamten Solar-Irradianz (TSI) führen werde,

was sich wiederum in niedrigeren Erdtemperaturen und schlechteren Erneteerträgen niederschlagen werde (Volksmund: “neue Mini-Eiszeit”).

Danach soll ein neuer Super-Zyklus bis ins 24. Jahrhundert weitergehen, ein Zeitpunkt, zu dem angeblich ein erneutes Minimum entstehtl.

Dieser Blogger, der interessiert, aber nicht vom Fach ist, gibt zu

dass er die Theoreme der Zharkova, aber auch ihrer Kritiker weder im Detail studiert hat noch solarphysikalisch überprüfen kann,

macht aber geltend, dass die von Zharkova rekonstruierten “Superzyklen” mit Vielem übereinstimmen, was er über die Menschheitsgeschichte nachder jüngsten (echten) Eiszeit weiß.

Eingebundenes YT dreht sich eher um Zharkovas Auffassung vom Klimawandel.