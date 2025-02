USA: Ein Medienskandal um USAID

“It creates a false sense of reality. If you pay every news outlet to say the same thing and that thing is a lie, it’s disinformation. It’s a false sense of reality, because it seems like it’s true.” Daniel McAdams, RonPaulLibertyReport, Is There Any Media That USAID Did NOT Fund?, via YT

Dieser Blogger, der mit etlichen meist außenpolitischen Initiativen des neuen US-Präsidenten nicht einverstanden ist und der Vorbehalte gegen Elon Musk schon seit frühen Tesla-Tagen hat,

ist zur Einsicht gekommen, dass wesentliche Teile des Vorgehens von Trump & Co. gegen USAID legitim sind (ob sie legal sind, wird sich am Gerichtsweg weisen). Es sieht so aus, als habe USAID (nicht nur) unter demokratischen US-Administrationen -”tiefer Staat” – jährlich Millionen Dolores ausgegeben um vorgeblich unabhängige Medien (auch) im “US-Ausland” zu finanzieren

- Stimmen, die von Washington und dessen Verbündeten dann als “unabhängige Konzeugen” für die eigene Politik angeführt wurden

(in den USA selbst wurde z.B. die Abonnierung eines “politico-Diensts” durch staatliche Stellen ermöglicht; was in anderen “Budgetkapiteln” bzw. Ministerien noch alles gefunden wird, sei dahingestellt).

Über USAID scheint ein substantieller Teil der Einflussoperationen im Ausland (ko)finanziert worden zu sein – und eine im obigen Link verwendete Aussage von Robert F. Kennedy “junior” nimmt Bezug auf jährlich 10 Millionen Dollar “Staatsknete”, mit der vermeintlich unabhängige Medien im Ausland mit finanziert werden

(USAID scheint auch Hunderte “NGOs” und sich unabhängig gebende Journos finanziert zu haben).

Die US-Agentur war damals noch nicht gegründet

- aber das Muster ist das Nämliche, mit denen westeuropäische Presseerzeugnisse nach dem Zweiten Weltkrieg von der CIA unterstützt wurden. Das ist noch nicht allzu lang Thema auch zeithistorischer Forschungen, die u.a. auf der Auswertung (unverdächtiger) archivalischer Quellen beruhen

- sie dazu u.a. hier, S.204 oder hier.

Für Englisch-Versteher dazu ein oben eingebundener Clip des Instituts von Ron Paul.