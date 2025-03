Eine Geschichte des Ukraine-Kriegs: Großartiges& Ärgerliches b. Haslam

So gesehen mag es es einen – kurzfristigen – “Plan B” für die Vereinigten Staaten, aber auch Russlands, geben – der “rebus sic stantibus” dem verketzerten Trump-Ansatz ähnlicher sehen dürfte als dem europäisch-sozialdemokratisch-US-demokratischen. Haslam gibt sich politisch zwar betont unabhängig (siehe seine vernichtende Schilderung von “Russiagate” oder die Qualifizierung der NYT als “mouthpiece of the Democratic Party”), aber den Trump-Apologeten will er denn doch nicht geben. In seinem Kapitel “Trump fails” – gemeint ist dessen erste Amtszeit – wird die Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit des Donald geschildert, die so gar nicht nach dem Geschmack des Kreml und dessen publizistischer Liebediener ist. Nur – was bedeutet “Scheitern” in diesem Zusammenhang? Wohl etwas anderes als das “Scheitern” von Bush junior oder Barack Obama, die militärisch in die Vollen gegangen sind ohne dass sie damit etwas Positives für die Staaten bewirkt hätten. Oder soll es etwa “Scheitern an Assad” bedeuten? Etwa weil ein vorangekündigter US-Raketenschlag nach einem angeblichen Chemiewaffeneinsatz des Assad-Regimes stattgefunden hat? Vielleicht sollten sich auch Wissenschaftler ohne Anführungszeichen mit dem Gedanken anfreunden, dass die “kognitive Kriegsführung” mittlerweile den traditionellen Waffengattungen weitgehend gleichgestellt ist und dass nicht alles, was irgendwer irgendwo schreibt, automatisch wahr ist.