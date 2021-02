Energie: Das deutsche Stromnetz und die Lektion aus Texas

Ein Zusammenbruch der Windstrom-Produktion habe vergleichbar aber auch bei SWPP Arkansas ), MISO (Upper Midwest) und NYISO (New York) stattgefunden, wo es freilich nicht zu Blackouts gekommen ist – und zwar, weil die Vergleichsnetze noch über ca. 50% nicht-intermittenten, Grundlast-fähigen Strom verfügten (Kohle und Atom bei S〈W〉PP und MISO sowie Atom & Wasserkraft in New York).

Ercot verfüge inzwischen nur mehr über ein Drittel base load-Strom und in den vergangenen fünf Jahren den Windstrom-Anteil von 11 auf 23 Prozent hochgefahren – was das Netz destabilisiert habe. Die Vorkommnisse seien ein Vorgeschmack dessen, was sich künftig in allen US-Stromnetzen abspielen werde, die sich durch die Bank in eben diese Richtung bewegten (auch viele europäische!).