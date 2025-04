Energie, Zölle & die Dämonisierung Trumps – Zitat des Tages

“No one wants to mention that the world has a terrible energy problem. The only solution is to cut back on globalization. The tariffs are a way of doing this. The highest tariffs are on the most distant sources of imports. Also, a 25% tariff on cars will tend to reduce automobile usage. Autos use gasoline, which is a type of oil, leaving more for other uses.° Gail Tverberg in ihrem eigenen Blog (Posting vom 11.4. 2025 um 6.05 pm)

Das weitgehend unzutreffende Geschnatter über die angebliche Alleinschuld, die der “Verrückte vom Weißen Haus” am gegenwärtigen Zustand der Welt tragen soll, nimmt derart ohrenbetäubende Ausmaße an, dass (“IMO”) nüchterne Stimmen wie jene der Tverberg fast nicht mehr zu hören sind.

Das psychologisierende (und psychiatrisierende) Gelaber von Politicos, Pseudo-Experten und Talkshow-Gästen, die sich vor fünf Jahren noch großteils darin einig waren, dass die damalige Pseudo-Seuche eine neue globale Pest darstelle, bestimmt das “große Bild” von den Dingen, zumindest hier in Europa.

Das ist grotesk, vor allem angesichts des Umstands, dass jede(r), der in den vergangenen 50 Jahren eine Schule oder Uni besuchte, zu hören bekam, dass eine “Psychologisierung und Dämonisierung Htitlers” nicht nur einen beschränkten Erklärungswert habe, sondern auch, dass ein solches Vorgehen geradewegs auf Beschönigung und Entschuldigung hinauslaufe.

Um nicht missverstanden zu werden (und mich nicht selbst misszuverstehen)

- natürlich trägt Trump ein gerüttelt Maß an Mitschuld (und das nicht nur in Bezug auf die laufende “ethnische Säuberung” im Gaza-Streifen), als u.a. da wären: