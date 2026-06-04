Nachtrag zur Erdgas-Ausrede über die Meeresenge von Hormuz

“Europa” wird in den kommenden Wochen an die Wand fahren, etwas früher als z.B die USA und etwas später als z.B. Indien. Das Schauspiel muss nur noch losgehen. Hierzulande ist alles vorbereitet, um heuchlerisch alle Schuld von sich weisen zu können: Schwamm über die 20+ “Sanktionspakete” gegen Russland, Schwamm auch über die hausgemachte jahrzehntelange Kapitalvernichtung namens Energiewende. Der Donald war’s, praktisch im Alleingang. Der Donald, der den Krieg im Arabischen/Persischen Golf derart vermurkst hat, dass jetzt der große dieoff kommt. So, als täte dieser unter Joe Biden oder Kamala Harris nicht kommen. Es scheint noch immer niemand von Rang bereit zu sein Klartext zu reden, daher erlaubt sich dieser Blogger von keinerlei Rang darauf hinzuweisen, dass eine solche Ausrede im Fall von Erdgas und der EU gar nicht stimmen kann, weil die “Uniaun” in den ersten 22 Wochen d. J., also bis Ende Mai 2026, nur 4,1% des importierten Flüssiggases aus dem “Mittleren Osten” und gar nur 1,9% aller Erdgasimporte von dort bezogen hat. Bei Öl ist die Sachlage ähnlich, aber nicht ganz so eindeutig.