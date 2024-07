Öl: Erneut Strangulierung Europas

Das Mitte 2022 beschlossene 6. “Sanktionspaket” der EU beinhaltet im Prinzip auch das Aus für russische Erdölimporte per Pipeline, was entlang des nördlichen Druschba-Arms auch zügig umgesetzt wurde (Deutschland. Polen). Für “Gesamt-Europa” quantitativ wesentlich wichtiger waren freilich dieebenfalls verbotenen Crude-Importe per Tankschiff