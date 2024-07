Die Russen, die Amis und das “europäische Erdgas”

LNG ist mitnichten ein Winkelzug der Russen, sondern eine “säkuläre Tendenz”, die zu erster Blüte mit der “Shale-Revolution” in den USA gekommen ist. Kein Wunder also, dass “the amount of russian LNG for Europe has risen to record levels”. Es ist auch nicht zwingend so, dass LNG wegen seines hohen Preises “rasend profitabel” sein muss. Aus den erzielten Umsätzen müssen immerhin die Aufwändungen für neue Hafenanlagen und Schiffe bedient werden, weswegen im Fall der RF zweifellos viel weniger als die milchmädchenmäßig errechneten zwei Mrd. Dollar übrig bleiben, die die Russen bisher aus LNG shipments nach “Europa” vereinnahmt haben sollen. Es ist jedenfalls unsinnig zu vermeinen, dass sich ein Krieg wie jener in der Ukraine nachhaltig durch solche Gewinne (mit)finanzieren ließe.