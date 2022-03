“Meta Platforms FB.O erlaubt Facebook- und Instagram-Nutzern in einigen Ländern, im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine zu Gewalt gegen Russen und russische Soldaten aufzurufen. Dies geht aus internen E-Mails hervor, die Reuters am Donnerstag einsehen konnte.” Facebook and Instagram to temporarily allow calls for violence against Russians (eigene Übersetzung), Reuters, 10.3.2022