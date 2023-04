Corona – Stand der Aufarbeitung

Nach einer Freedom of Information-Anfrage und einem Bericht an den US-Senat, die beide beide öffentlich zugänglich sind, scheint klar, dass 1) US-Staatsgelder an das “Wuhan-Institut für Virologie” geflossen sind und dort wahrscheinlich eine Gain of Function-Forschung finanziert haben und 2.) dass der in diesem Zusammenhang entstandene Erreger aus dem chin. Hochsicherheitslabor entkommen ist (unbeabsichtigt, wie die Autoren des Senats-Reports meinen). Bezüglich der sg. Impfungen ist die Aufklärung noch nicht so weit fortgeschritten. Klar ist nur, dass die hiesigen Regierungen darauf mit drastischen, wohl eklatant verfassungswidrigen “Maßnahmen” reagiert haben und dabei von “Experten”, Teilen der “Opposition” und der Journaille unterstützt wurden (werden).

Die im Lead erwähnten Texte sind

Beides war bereits vor längerem absehbar.

Dieser Blogger hat dazu u.a. in einer Kritik des österreichischen Staatsradios sowie in Zusammenhang mit einer Neuerscheinung des Autors Richard Fleming berichtet.

Der öffentlich zugängliche Kenntnisstand bezüglich “Impfungen” ist noch nicht derartig weit gediehen.

Dieser Blogger, dem auch ungünstige “Etikettierungen” ziemlich egal sind,

hält derzeit die Perspektive von “Sascha Latypova” am wahrscheinlichsten, wonach das US-Verteidigungsministerium (“DoD”) hinter den Impfungen stecke und diese eigentlich Bio-Waffen seien, deren Produktion aus Tarnungsgründen an Pfizer & Co. vergeben worden sei

(hab’ mir aber noch kein abschließendes Urteil gebildet).

Ziemlich aussagekräftig ist nun, wie auf der damaligen, extrem dünnen Informationsbasis

das sich demokratisch nennende Polit-Gesindel inklusive große Teile der Opposition,

dem diesem zuarbeitende (von diesem finanzierte?) “Experten”

wirkliche oder angebliche Interessensvertreter sowie

die Mainstream-Journaille agiert haben (welch Letztere als informelle “Vierte Gewalt” die anderen Staatsgewalten eigentlich kontrollieren soll – der Theorie nach).

Es war – kurz und pauschalierend formuliert – ein Trauerspiel. Am ehesten haben noch viele Interessensvertreter “funktioniert wie sie sollten”- Lobbyisten, deren deklarierte Aufgabe es ist, die Belange spezieller Berufsstände und -gruppen durchzusetzen.

Welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, will dieser Blogger hier nicht antönen. “Schwamm drüber” kann es aber keinesfalls sein.

Bild: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM, Public domain, via Wikimedia Commons; C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons