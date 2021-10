Systemübergreifende Kooperation bei Entwicklung von Biowaffen

Richard M. Fleming, ein “umstrrittener” Außenseiter unter den US-Medizinern, beschreibt in einem neuen Buch das Corona-Virus und die “Impfungen” als eine Art “binäre Bio-Waffe”, über die u.a. hier spekuliert wurde. Die Darstellung konzentriert sich auf die zwei Jahrzehnte zurück reichende Kooperation von Wissenschaftler(innen) in den USA und der Volksrepublik bei der sg. Gain of Function-Forschung. Dabei wurden ursprünglich wenig ansteckende Pathogene von Fledermäusen zu wahren Transmissibelitäts-Monstern für Menschen gemacht. Das ultimative Beweisstück, dass Covid eine Bio-Waffe sei, ist für Fleming das berühmt-berüchtigte “Stachel-Protein”, das in den Körpern “künstlich Immunisierter” viele Milliarden mal vervielfältigt wird.

Ebenso wie Atomsprengköpfe militärisch wertlos sind, solange geeignete Trägersysteme (z.B. Raketen) fehlen, bedarf das “angereicherte Virus” eines “Trägersystems” um eine entsprechende Wirkung zu erzielen.

Grundsätzlich könne das gentechnisch veränderte Stachel-Protein zwar auch über “Tröpcheninfektion” übertragen werden (was ja “die Pandemie” ist), meint der Genetiker,

die Pseudo-Impfung sei aber ungleich effektiver.

Dr. Fleming, der früh in seiner Karriere eine schließlich auch vom “medizinischen Mainstream” akzeptierte Theorie über Herzmuskelentzündungen durch gewissermaßen Amok laufende antivirale Reaktionen des Immunsystems formuliert hat,

geht davon aus, dass derselbe Mechanismus jetzt auch bei Covid (bzw. bei den Anti-Covid-”Impfungen”) abläuft, wobei auch (aber nicht nur) der Herzmuskel betroffen sein soll.

Dass es (noch) keine sichtbare Erhöhung der Übersterblichkeit gibt, sei jedenfalls kein Beweis dafür, dass das Ding keine Bio-Waffe sei.



The best weapon doesn’t kill people; it devastates them. It reduces their capacity to wage war or to fight back. In battle, the best way to do that is to maim the enemy so their friends will come to their aid and leave the battlefield to shelter their friend.”