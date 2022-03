Energie: Der Gas-Countdown geht weiter, Mitteleuropa im Fadenkreuz

Während Westeuropa inklusive Deutschland in der laufenden Heizsaison noch einmal glimpflich davonkommen könnte, schreitet die “Depletion” der Speicher in Mitteleuropa besorgniserregend voran: Österreich verlor vergangene Woche 2, Ungarn 1,3 und die Slowakei 0,6 Terawattstunden “umgerechnetes -Speicher-Gas”. Die Außentemperaturen der kommenden Wochen werden entscheidend sein, aber auch die technische Frage, wie tief der Speicherstand sinken darf ohne dass es zu einem Abfall des Drucks in den Leitungen kommt (bei dem “nichts mehr gehen würde”).

Deutschland verlor seit 27. Februar mehr als 6 TWh, was angesichts der Größe des Landes nicht so schlimm erscheint.

Doch selbst wenn im “Westen” die Speicher bis kommendes Frühjahr noch “halten” sollten, handelt es sich nur um eine “Stundung”

- auf jeden Fall bezüglich des russischen, wahrscheinlich aber auch bezüglich des norwegischen und nordafrikanischen Erdgases.

Nun könnte man mit einigem Recht einwänden, dass auch das individuelle Menschenleben eine einzige Stundung ist

- aber in Zeiten, in denen die Erderwärmung bis 2100 als relevanter Maßstab gilt, scheint es angebracht, wenigstens bis zur nächsten Heizsaison vorauszudenken.

Seit vergangener Woche neu ist der Umstand, dass die Ukraine und Serbien nicht mehr an das AGSI melden und es darf spekuliert werden, warum das der Fall ist.

In “dieser Rubrik” neu ist die Einführung einer eigenen Spalte, des “Pegelstandes gemäß AGSI”.

Ich habe das lange hinaus gezögert, weil ich mich ursprünglich durch das “Argument” täuschen ließ, dass die Speicher ja wesentlich vergrößert worden seien

- aber das war anscheinend in der ersten Hälfte der 2010er-Jahre und ist daher nicht von praktischer Bedeutung.

Nichtsdestotrotz sollte der Prozentsatz, zu dem die Speicher gefüllt sind, nicht überbewertet werden,

vor allem nicht, wenn die Zeitreihe, wie es zu diesem “Pegelstand” gekommen ist, fehlt.