Euro-Energiekrise: Mysterien der Erdgas-Buchhaltung

Wundersames hat sich auch vergangene Woche im westeuropäischen Erdgas-System zugetragen: Deutschland schien (fast) das gesamte “Start-Handicap” der laufenden Heizsaison wett machen zu können – wegen des milden Winterwetters, wie der flüchtige Betrachter vermuten könnte; Doch die trügerische Verbesserung des deutschen “relativen Speicherstansds” kann sich auf Basis der Zu und Abflüsse nicht ausgehen. Ich wiederhole, was ich vor einer Woche gesagt habe: Hier wird massiv getrickst, vielleicht mithilfe österreichischer Behörden. . Dieser Blogger weiß nicht, “wer hier welches Spiel spielt” und schlägt daher vor, umgehend zwei Hundertschaften unabhängiger und nicht erpressbarer Prüfer loszuschicken – eine nach Berlin und die andere nach Wien.

Der von diesem Blogger im Wochenabstand publizierte überblick über die “relativen Speicherstände” des AGSI-Systems

erbringt für Deutschland aktuell einen Wert von minus zwei Prozent, was zum zweiten Mal in Folge eine (wenig glaubwürdige) massive Verbessserung besagter Kennzahl dartsellt

(wobei in der vergangenen Woche milderes Wetter und mehr Wind zweifellos eine gewisse Rolle gespielt haben – “Raumwärme” bzw. geringere Aktivität von “Schattenkraftwerken” für Windmühlen.

Aber dem Betrachter wird zugemutet zu glauben, Deutschland habe sich in den vergangenen 14 Tagen um 14 Prozentpunkte “verbessert” (während sich z.B. die Republik Österreich im gleichen Zeitraum geringfügig verschlechtert hat).

Die deutschen relativen Storage-Stände sollen nun dermaßen ins Positive gedreht haben, dass die letztjährigen Minderlieferugen bis zu Beginn der Heizsaison 21/22 in nur 14 Tagen fast völlig egalisiert worden sind.

Zur Erinnerung: Deutschland lag Anfang November 2021 um knapp 23 Prozent unter dem Vergleichstag des Vorjahres, zuletzt aber nur nur mehr zwei Prozent dahinter.

Eine Durchsicht der jewiligen Ab- bzw. Zuflüsse während der vergangenen Woche ergibt folgendes Bild:

Minder-Verbrauch 2022(“netto” in GWh) Veränderung Storage D 2857 + 3,5 pp A 3084 + 1,9 pp

Zur Erläuterung:

Die in der 2. Spalte erfassten Minderverbräuche für 14. bis 20. Februar sind das Resultat zweier Subtraktionen:

Erstens der Entnahmen (“withdrawals”) vermehrt um die (aher kleinen) Zufuhren in diesem Zeitraum sowie

zweitens der Differenz dieser “Netto-Entnahmen”.

Das Ergebnis ist, dass es sowohl in Deutschland als auch in Österreich in der 7. KW 2022 ungefähr gleich hohe Netto-Minderentnahmen aus dem AGSI gegeben hat,

nämlich zirka 3.000 Gigawattstunden.

Das hat in Deutschland zu einer Verbesserung des “relativen Speicherstands” um 3,5 Prozentpunkte und in Österreich zu einer “Atempause” von lediglich 1,9 pp geführt

- obwohl die deutschen Speicher mehr als vier Mal mehr Gas beinhalten als die österreichischen.

Wenn, dann müssten ungefähr gleich große Minderentnahmen beim viel kleineren Speicher zu massiv höheren “Verbesserungen des relativen Speichertstands” führen.

Im “großen Bild” scheinen meine aktuellen “relativen Speicherstände” von D & A folgende Befuude zu suggerieren:



die Rückkehr zur “Normalität des Vorjahres” in Deutschland sowie

weiter tiefrote Zahlen bzw. Crashkurs in Österreich/Mitteleuropa.

Das kann so aber nicht stimmen.

Während unbestritten sei, dass die in Wien regulierten Gas-Speicher seit dem 1.11.2021 rund 10 Prozentpunkte mehr CH4 verloren haben als die deutschen,

ist die durch die Zahlen nahe gelegte Rückkehr zur Normalität beim großen Nachbarn im Norden wohl eher ein frommer Wunsch.