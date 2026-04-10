“Iran-Krieg”: Verhandlungsbasis fraglich, Parusieverzögerung bleibt

Dieser Blogger ist vorgestern davon ausgegangen, dass die USA und der Iran in Islamabad auf Basis des “10-Punkte-Plans” des Iran verhandeln werden, was mittlerweile wieder in Frage gestellt wurde. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass die USA entweder zurück gerudert sind oder die “MSM” falsch berichtet haben. Ich weiß es nicht und gedenke auch nicht, es zu recherchieren. Das wird schon irgendwann, irgendwie rauskommen. Ist nicht so wichtig, wichtig ist nur, dass verhandelt wird – und das wird es wohl. Damit bleibt auch die leichte “Parusieverzögerung” intakt (zu dem Begriff siehe hier und hier).

Wenigstens scheinbar verhandelt wird, weil “keine Seite die Verantwortung tragen” möchte und die USA bereit zu sein scheinen, die iranische Behauptung vom “victory in the field” auch mit Evidenz zu versehen.

Wenigstens bis zum Ende dieser Verhandlungen darf die Hoffnung sprießen,

wie z.B. über die Meldung, dass soeben ein Öl-Tanker mit 930.000 Barrel Heizöl die “Straße von Hormuz” passiert hat.

Klar ist seriösen Beobachtern allgemein nur, dass die früheren 20 mmdb Öl “vorderhand weitgehend weg sind” und

diesem Blogger speziell, dass diese auch nicht mehr wieder kommen.

Der zugrunde liegende Vorgang ist insbesonders für mit Medien-Usançen vertraute Menschen bemerkenswert, aber eigentlich nicht verwunderlich, denn

es kann sein, dass Regierungen (Washington, Tel Aviv und/oder Teheran) wie üblich gelogen haben und die MSM sich täuschen haben lassen, genauso gut aber auch, dass

die MSM bewusst Unsinn verzapft haben oder bloß gamsig waren, zwei Minuten schneller als die Konkurrenz zu sein.

Beides ist möglich, aber eigentlich egal,

denn die Glaubwürdigkeit von Regierungen und Medien beim “Publikum” ist sowieso seit längerem dahin.

Der Theoroie nach kann derlei freilich gar nicht passieren, weil alle Akteure darauf bedacht sein müssen glaubwürdig zu bleiben.

Eben theoretisch.

Klar ist aber, dass die US-Regierungssprecherin am 8. April Folgendes zu Protokoll gab (Danke, Onkel Eduard!):

Let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false.”

Bis auf Weiteres wird also verhandelt, während in der Öffentlichkeit weiter Nebelbomben geschmissen und Fake News verbreitet werden.

Bild: Public Domain oder PCL-Library der Universität von Texas, via Wikimedia Commons.