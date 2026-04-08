Zögerliches Ende des Ölzeitalters

Es gibt in der christlichen Theologie (vielleicht auch bei den anderen abrahamitischen Religionen) den Begriff der “Parusieverzögerung”, der bedeutet, dass die Wiederkunft Christi (immer wieder) auf sich warten lässt, wobei als Beispielfall die frühen Christen herangezogen werden. Diese erwarteten das “second coming” Jesu bekanntermaßen “für demnächst”. Vergleichbares scheint für die Letzten Tage des Ölzeitalters stattzufinden, für die nun 14 Tage Verhandlungen in Islamabad angesetzt wurden, obwohl Donald Trump der Einfachheit halber gleich eine Kapitulationserklärung unterschreiben hätte können,

wie Leute bereits bemerkt haben, die sich von polit-medialem spin fern halten (oder die ein politisches Hühnchen mit dem Donald zu rupfen haben wie z.B. die US-Demokraten). Die Verhandlungen sollen auf Basis iranischer “10 Punkte” stattfinden, in denen u.a. der Abzug der Amis aus der Region, US-Reparationen und die fortgesetzte iranische Kontrolle der “Straße von Hormuz” geschrieben stehen.

Natürlich akzeptieren die Iraner, dass der Donald “sein Gesicht wahren muss” und

vlt. will sich der Kongress auch nicht mit einem angeblichen iranischen “victory in the field” abfinden, was noch eine weitere Verzögerung bedeuten könnte.

Diesem Blogger, der so schwer gehbehindert ist, dass er vermutlich nicht einal zehn Tage vom Ende des Ölzeitalters überleben würde, wäre derlei nur recht. Leider ist es unwahrscheinlich, dass diese “Parusieverzögerung” noch einmal 2.000 Jahre andauert.

Ist ein “fragile truce”, wie JD Vance in Budapest bemerkte.

So fragil, dass angeblich von der Kommunikation abgeschnittene Revolutionsgarden-Kommandeure schnell noch ein paar Raketen in arabische Energie-Infrastruktur gepfeffert haben sollen.

Ist eigentlich illegal, aber was soll man machen, wenn isolierte IRGC-Offiziere im Vorhinein gut geheißene Angriffe noch durchgeführt haben?

Wie dem auch sei

- es fügt sich IMO alles ins “Große Bild vom Ende des Ölzeitalters”.

Es empfiehlt sich halt nur, einschlägige Sachzwangs- und Böse Buben-Theorien zu vermeiden:

“Das Klima macht’s nötig!”, “Der Donald war’s!”, “Der Bibi war’s!”, “Die iranischen Terroristen waren’s!”