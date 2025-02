UA/EU:’Weder NATO-Mitgliedschaft, noch Grenzen v. 2014 realistisch’

“Ich möchte ganz klar etwas sagen in Bezug auf die NATO Mitgliedschaft (der Ukraine), dass es (diese) nicht realistisch ist (…) Aber Realismus wie z.B dass die Grenzen (der Ukraine) wieder dem Stand von 2014 entsprechen, das ist ja kein Zugeständnis für Wladimir Putin, das ist eine Anerkennung der Realien (Realitäten) vor Ort.” Treffen der NATO-Verteidigungsminister: Pressekonferenz von (US-Verteidigungsminister) Pete Hegseth (in München), 13.02.25, Simultanübersetzung, via YT