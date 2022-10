Die europäische Erdgaskrise und ein “Glut” in einem warmen Herbst

Die “Gaspreise” im Dutch TTF sind seit August um fast zwei Drittel zurück gegangen und das hat Interessenten veranlasst, voreilig das Ende der europäischen Erdgaskrise auszurufen. Eine Wiederaufnahme der russischen Erdgaslieferungen – 150 Mrd. m3 pro Jahr, gut ein Drittel des Gaskonsums – ist freilich nach wie vor nicht absehbar. Die Probe, wie diese “Diät” dem, ahem, europäischen Patienten bekommen wird, hat noch nicht einmal begonnen.

Dieser Blogger hatte dieser Tage die Gelegenheit, einem jungen “Gashändler” zu lauschen, der die Möglichkeit in den Raum stellte, dass sich angesichts voller Speicher und ausgelasteter incoming Terminals in Europa eine Situation wie im April 2020 bei Öl wiederholen könnte

- und tatsächlich spricht einiges für ein zumindest ähnliches Szenario wie

eben die Kurse der Derivate



oder auch, dass LNG-Tanker neuerdings als schwimmende Speicher verwendet werden, siehe u.a. hier und hier

Das sollte eigentlich nur Trader interessieren, die mit ordentlich Fremdkapital einen schnellen Schnitt machen wollen – egal, ob das auf dem Weg nach oben oder unten passiert

(der vortragende Gashändler warf im Übrigen noch eine Menge Halbwahrheiten über LNG aus Übersee und irgendwelche weißen Ritter aus Norwegen und Algerien in die Runde).

Wohnungsheizer oder Industrielle sollten ein anderes Erkenntnisinteresse haben.

Meinereins beispielsweise ist seit Jahrzehnten eine warme Stube auch im Winter gewöhnt und die “Kapitalisten” aus der produzierenden Wirtschaft brauchen Erdgas

für ihre Prozesswärme bzw. als Rohstoff

– im Dezember ebenso wie im Juli.

Zumindest war das bisher so.

Das könnte sich freilich gerade ändern.

Die aktuelle Diskussion kreist jedenfalls darum, ob das auf geologische Limits zurück zu führen ist, oder auf illusionäre Energiepolitiken der Regierungen (oder beides) und beides könnte Folgen für Raumwärme oder Industrie-Produktion haben.



Egal, wie die Antwort ausfällt – das extrem Energieimport-abhängige “Europa” ist in dem fatalen Prozess vorne dabei – und mit diesem das industrielle Kraftwerk der Union, Deutschland.

Die Daten der BNetzA

Nun zeigt die Bundesnetzagentur seit einigen Wochen Daten zur Gasversorgung in Deutschland, die – wenn man sie entsprechend einordnet -

die Situation schlaglichtartig erhellen.

vertrauenswürdig, weil schlüssig, in sich konsistent und mit dem viel älteren Datenstrom aus dem AGSI vereinbar, siehe hier Diese Daten sind, wie ich meine,Die BNetzA-Werte, die eigentlich von von ihr regulierten Gasnetzbetreibern stammen, sind in Grafiken verarbeitet, können bei Bedarf aber auch in Zahlenform “downgeloadet” werden. Der für diesen Blogger einzige Wermutstropfen ist, dass die Reihe erst 2022 beginnt und Vergleiche mit Vorjahren daher nicht möglich sind. Dazu kommen manche seltsamen Wortmeldungen der Agentur – aber das sind ja keine Daten.

Zunächst einmal: Deutschland hat 2021 rund 90,5 Mrd. m3 Erdgas verbraucht, aber nur 4,5 Milliarden davon selber produziert,

was bedeutet, dass es 95 Prozent seines Bedarfs importieren muss (das stammt noch aus der BP Statistical Review 2022, pp. 29 und 31).

Die Bundesnetzagentur zeigt in einer ihrer interaktiven Grafiken nun, wie sich die Importe 2022 über das bisherige Jahr verteilt haben und woher diese stamm(t)en.

Dabei ist nicht unbedingt von der Beschriftung/Farbe der Grafik-Linien auszugehen, weil diese nur das letzte Transitland vor Deutschland zeigen.

Russengas kommt (kam) also nicht nur direkt aus Russland (über die Ostsee/Nordstream 1), sondern auch über Tschechien.



Norwegisches Gas wieder kommt nicht nur direkt aus Norwegen, sondern (überwiegend oder gar ausschließlich) auch aus den Niederlanden, die wohl als Zwischenstation für eine nach Belgien führende norwegische Pipeline sind.

Grundsätzlich freilich könnte sowohl Gas aus Holland als auch jenes aus Belgien sowohl von Leitungen aus N als auch aus einer Regasifizierungsanlage stammen

- und nicht einmal ein paar Kubikmeter aus Groningen etc. (NL) sind ganz auszuschließen. Hier findet sich eine Karte mit dem von Norwegen ausgehenden Pipeline-System.



Freilich kommt Gas aus Belgien wahrscheinlich aus einem LNG-Terminal in Zeebrügge.



Erstens: das Russengas, dessen Zufluss zu Jahresbeginn noch ca. 2,3 TWh pro Tag ausgemacht hat (1.700 GWh über Nordstream und 600 bis 700 GWh über die Transgas), ist über zwei, drei Schritte auf heute null reduziert worden. Nach den BNetzA-Daten erfolgte der letzte Schritt Anfang August, obwohl die NS-Pipelines erst Ende September gesprengt worden sind.

Zweitens: die dadurch entstandene Versorgungslücke betrug zuletzt “nur mehr” rund 1.400 GWh täglich (Gesamtimporte minus Einfuhren aus Norwegen – direkt und über die Niederlande – sowie “Belgien”/LNG) , etwa 900 GWh konnten gegenüber der Importsituation zu Jahresbeginn wettgemacht werden.

Drittens: Die Verkleinerung besagter Importlücke könnte zumTeil auf etwas höhere Lieferungen aus Norwegen bzw. auf regasifizierted LNG zurückzuführen sein. Größere “gamechanger” lassen die fraglichen drei flachen Kurven aber nicht erkennen.

Umgekehrt heißt das, dass das Gehampel der deutschen Außenpolitiker in Katar oder Afrika (noch) keine Früchte getragen hat

und ich würde davon ausgehen, dass das auch weiter so bleiben wird.

Viertens – und das sind, zugegeben, Folgerungen dieses Bloggers aus anderweitig erworbenem Wissen: Über die bisherige Verengung der Importlücke hinaus wird es keine “weißen Ritter” geben, die zu Hilfe eilen – aus unterschiedlichen Gründen

Zunächst fehlt wenigstens für die kommenden Jahre Anlandungskapazität für zusätzliches Flüssiggas und

in den USA ist das Strohfeuer aus shale natgas sowieso gerade am Ausbrennen.

Zusätzliches LNG aus anderen Ländern ist in nennenswerten Quantitäten derzeit nicht erkennbar und

auch Norwegen wird sich mittelfristig der Depletion geschlagen geben müssen.

Europäisches Fracking schließlich scheint Fantasterei, würde aber, falls doch keine Fantasterei, mittelfristig auch keine Lösung darstellen (massive decline-Raten, die nur durch immer höheres Bohrtempo vorübergehend wettgemacht werden können).

Fünftens: der Gasverbrauch wird in den kommenden Monaten mit sinkenden Außentemperaturen eskalieren – und das wird von den Haushalten ausgehen, die auf’s Jahr gesehen sozusagen “Swing-Verbraucher” sind.

Die speziell in Deutschland so wichtige Industrie swingt zwar mit, aber nicht so stark . Einerseits hat der produzierende Sektor einen relativ konstanten Bedarf an Prozesswärme, muss im Winter aber auch Bürogebäude und Maschinenhallen heizen. Wie viel Gas für Turbinen zur Streomerzeugung benötigt wird, teilt uns die BNetzA nicht mit.



Sechstens: Ob der im AGSI verzeichnete Storage-Wert ausreicht, um den kommenden Winter zu überstehen, ist eine speziell für Außenstehende schwer zu beantwortende Frage, denn

erstens kann niemand – auch kein “Insider” – wissen, wie hart und lang der kommende Winter wird. Klar ist nur, dass es unsinnig ist, aus einem warmen Oktober auf einen milden Winter zu schließen.

Und zweitens ist offen, wie “belastbar” die Storage-Werte sind. Das können nur Regulatoren wie die BNetzA beurteilen, obwohl sie vielleicht aus Staatsräson ein Aug’ bei an sich anstehenden “Wertberichtigungen” bei geschuldeten Lieferungen zudrücken. Ähnliches ist ja schon mehrfach auf Banken- und Zentralbankenebene vorgekommen (und kommt weiterhin vor). Der im AGSI ausgewiesene Storage-Stand könnte also auch Kontrakte beinhalten, deren Erfüllung bisher ausgeblieben ist oder die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr ausgeliefert werden.

Siebtens: die deutsche Versorgungslücke besteht jedenfalls weiter, wenn auch nicht ganz so groß wie z.B. im März.

Ob die Russen, achtens, nicht mehr liefern wollen oder dies nicht mehr können, muss weiterhin offen bleiben. Einersits wäre es menschlich verständlich, wenn man mit offenen Feinden keinen weiteren Handel mehr treiben möchte, andererseits

wirken die russischen Begründungen für ihren Lieferstoppm doch ziemlich fadenscheinig (für mich wenigstens).