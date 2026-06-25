Energie: Miserabler Zwischenstand bei Batterie-Pkws in Österreich

Das ehemalige Statistische Zentralamt liebt – entsprechend seinen Werbesprüchen – zwar Zahlen und faktenbasierte Entscheidungen, weiß aber doch, was seine mediale Klientel zu hören wünscht. Zum Beispiel, dass “fast 60 Prozent (der Personen-Autos) mit alternativem Antrieb” fahren. Damit’s aber nicht falsch wird, steht in der von den MSM zu verantwortenden Vorschlagzeile verschämt: “Pkw-Neuzulassungen”, weswegen das Zentralamt seine Hände auf alle Fälle in Unschuld waschen kann, wie Pontius Pilatus formuliert hätte. Besagte Dachzeile mag zwar die Sachlage, nicht aber den “Spin” ändern. Bezogen auf den hiesigen Pkw-Bestand von 5,3 Mio.Zulassungen hatten bei den letztverfügbaren Ganzjahreszahlen etwa 700.000 oder 13 Prozent einen “alternativen Antrieb”, guckst du u.a. hier.

Aber “fast 60 Prozent mit alternativem Antrieb” im ersten Halbjahr 2026 klingt an sich schon gut,

muss man sagen.

Blöderweise hatten die Pkw-Neuzulassungen schon 2025 einen “Alternativen-Anteil” von 60,5 Prozent, guckst Du wieder hier. Man könnte ggf. also auch formulieren:

Rückgang bei den Pkw-Neuzulassungen mit alternativem Antrieb im ersten Halbjahr”

Aber gut, muss ja nicht sein,

man will ja nicht ins “Vorfeld” einer Religionsstörung kommen.

“Alternativer Antrieb” ist so ein Schönsprech-Ausdruck für alles, was nicht ausschließlich Benzin- oder Dieselmotoren hat,

er beinhaltet aber auch Benzin- und Diesel-Hybride.

Die reinen Batterie-Pkws sind natürlich auch “alternativ” und weisen bei den Neuzulassungen tolle Steigerungsraten auf,

die böse Menschen freilich vornehmlich auf staatliche Förderungen zurück führen täten (die mittlerweile budgetär freilich nicht ausgabenwirksam sein dürfen – und sich nur indirekt niederschlagen, über entgangene Steuern), guckst du z.B. wieder bei Google-KI:

So gesehen sind die 258.000 hiesigen BEVs – knapp 5 Prozent des Pkw-Bestands – eher mager.