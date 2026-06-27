Energie: 70 USD für e. Versprechen sind noch immer viel zu viel

In der Blogosphäre wird seit Tagen darüber spekuliert, wie es sein kann, dass der “Ölpreis” derart einbricht, wo doch a) bisher keine nennswerten “outbound-Mengen” durch die “Strait of Hormuz” gehen (mit Ausnahme von einigen wenigen iranischen/chinesischen Tankern) und b) dass dies aus mehreren Gründen auch künftig nicht der Fall sein wird/kann. Dieser Blogger hat sich jüngst über ein Zitat an diesen Spekulationen beteiligt, gelobt jetzt aber Besserung. Er spekuliert zum Abschluss nur mehr ein einziges Mal und meint, dass der sg. Ölpreis gar nicht (nicht mehr) der Preis für ein physisches Barrel ist. Ähnliches scheint jahrzehntelang für gewisse “Rohstoffe” funktioniert zu haben. Blöderweise sind die “gewissen Rohstoffe” keine Verbrauchsgüter, Öl/Treibstoffe aber schon.