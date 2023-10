Das Brüssler Schwindel-Gesindel und die sogenannte Diesel-Krise

Damit nicht genug, taugen manche Crude-Sorten zur Herstellung von Diesel, andere weniger bis gar nicht. Das vom bisherigen Hauptlieferanten RF kommende Rohöl eignete sich z.B. gut für die Herstellung von Diesel, das leichte US-amerikaniscfhe Zeug – siehe dazu hier – so gut wie gar nicht (wer Studien in API gravity betreiben will, sei auf die entsprechenden Kapitel der jüngsten (?) ENI-Statistik verwiesen).