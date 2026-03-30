Wieder mal der Wegscheider. Obwohl man einwerfen muss, dass auch die deutschen Zentralgewalten nix freiwillig tun, dafür aber stärker als im Operettenstaat unter Druck stehen, nicht nur seitens Aya V., Stefan B. und Paul Sch. Bald wieder Lockdowns? | Der Wegscheider
Über die Aufarbeitung der Covidiotismus-Pandemie in Ö & D
Wieder mal der Wegscheider. Obwohl man einwerfen muss, dass auch die deutschen Zentralgewalten nix freiwillig tun, dafür aber stärker als im Operettenstaat unter Druck stehen, nicht nur seitens Aya V., Stefan B. und Paul Sch. Bald wieder Lockdowns? | Der Wegscheider
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